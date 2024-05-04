طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية الوسطى ومحليا بشرق المملكة.

ويتوقع تكون سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسهول المحيطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق.

كما يرتقب تناثر غبار محلي بالمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية وبمرتفعات الأطلس وجنوب شرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و12 درجة بالأطلس، وما بين 13 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي والشياظمة وسوس، وما بين 7 و14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا تدريجيا.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.