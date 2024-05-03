المحكمة تدين الدكتور التازي بالحبس 3 سنوات و سيغادر السجن هاته الليلة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي، بإدانة الأخير بثلاث سنوات حبسا نافذا موقوفة التنفيذ في سنتين، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر.

وينتظر أن يغادر الطبيب التازي سجن عكاشة بعين السبع هذه الليلة.

وقضت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، ليلة الجمعة، بإدانة زوجة الطبيب، بالسجن 4 سنوات فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق بالسجن 5 سنوات نافذة.

أما “زينب. ب” المتابعة في هذه القضية والتي كانت تقدم نفسها بـ”فاعلة خير”، فقد جرى إدانتها بالسجن 5 سنوات سجناء نافذا، بينما “سعيدة.ع” المكلفة بقسم الحسابات، تمت إدانتها بالسجن 4 سنوات، ثم “أمينة.ف” تمت إدانتها بالسجن بأربع سنوات سجنا نافذا، و”فاطمة.ح” جرت إدانتها ب3سنوات نافذة.

وتفجرت قضية الطبيب التازي وباقي المتهمين، في أبريل 2022، حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر كشفه تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالبيضاء، فانطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت أزيد من شهرين، وتم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين فى تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلب المتهمين، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بالتدليس، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.