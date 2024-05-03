بني ملال تستعد لتنظيم المعرض الدولي لتكنولوجيا الفلاحة والصناعة الغذائية

هبة بريس ـ الرباط

تستعد مدينة بني ملال لتنظيم الدورة الثانية للمعرض الدولي لتكنولوجيا الفلاحة والصناعة الغذائي وذلك من من 21 إلى 26 ماي المقبل.

هذه التظاهرة في دورتها الثانية، ستشهد مشاركة عديد المقاولات المنتجة والمسوقة لمختلف التقنيات التكنولوجية والخدمات الرقمية الحديثة في مجال الفلاحة سواء من داخل المغرب أو خارجه، إضافة لحضور مهم لعديد المقاولين والمستثمرين والباحثين, وذلك لعرض وتباحث آخر التقنيات والابتكارات في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، وكذا تبيان دور التكنولوجيا في تنمية الفلاحة والإنتاج والرفع من المداخيل، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتقليل كلفة الإنتاج مع تطوير طرق التسويق، وذلك من خلال المؤتمرات والأنشطة المزمع تنظيمها بالموازاة مع المعرض، ونذكر منها:

-المؤتمر الوطني حول

الذكاء الاصطناعي في الفلاحة، لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تنمية واستدامة الفلاحة

-المؤتمر الوطني للاستغلال المعقلن للموارد المائية، ويروم إلى مناقشة الحلول الراهنة والمستقبلية لتطوير العرض المائي والاقتصاد في استغلاله.

-المؤتمر الوطني للنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، ويهدف لإبراز دور الطاقات البديلة في تنمية واستدامة الفلاحة كونها تشكل عنصرا مهما لتحسين الانتاج في القطاع الفلاحي وعصرنة وسائله اعتبارا لانخفاض كلفتها.

-مؤتمر إعادة تدوير المياه، ويشهد تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات، يقدمها نخبة من المتخصين في المجال، لتبادل خبراتهم وأفكارهم الشخصية أو تجارب شركاتهم في مجال إدارة المياه وإعادة اتدويرها.

-تنظيم النسخة الأولى لجائزة المقاولة المبتكرة، تهدف المبادرة تشجيع المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة على الابتكار، لخلق قاعدة تنافسية وقادرة على مواجهة الشركات الدولية.

-تخصيص فضاء للابتكار الفلاحي للشباب والطلبة الباحتين داخل المعرض مع تنظيم مسابقة لأحسن الابتكارات في أفق تشجيع وتحفيز الشباب على الابتكار.

*الصورة من الأرشيف