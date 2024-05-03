عمدة البيضاء: “حوالي مليون شخص استعملوا خطوط الباصواي في 50 يوما”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء بأن العاصمة الاقتصادية للمملكة أصبحت ورشا حقيقيا، من خلال عدد من المشاريع العملاقة في عديد المجالات من أبرزها تعزيز البنية التحتية و الطرقية و تقوية شبكة المواصلات.

و في هذا الصدد، أكدت الرميلي بأن خطوط الباصواي وصلت إلى مليون مستخدم بعد 50 يوما فقط من دخولها الخدمة، و هو رقم يعكس حجم الإقبال على خدمات النقل العمومي الذي يعمل مجلس البيضاء بمعية باقي شركائه على جعله أولوية في برنامجهم.

و دائما في مجال النقل و التنقل ، شددت العمدة الرميلي على أن جهودا كبيرة بذلت لتزويد المدينة بأسطول من 700 حافلة، وترامواي الدار البيضاء الذي ينقل 200 ألف مستعمل في اليوم، والذي ستتوسع شبكته بخطوط جديدة (T3 وT4) ستدخل حيز الخدمة قريبا.