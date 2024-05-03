عمدة البيضاء: “حوالي مليون شخص استعملوا خطوط الباصواي في 50 يوما”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكدت نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء بأن العاصمة الاقتصادية للمملكة أصبحت ورشا حقيقيا، من خلال عدد من المشاريع العملاقة في عديد المجالات من أبرزها تعزيز البنية التحتية و الطرقية و تقوية شبكة المواصلات.
و في هذا الصدد، أكدت الرميلي بأن خطوط الباصواي وصلت إلى مليون مستخدم بعد 50 يوما فقط من دخولها الخدمة، و هو رقم يعكس حجم الإقبال على خدمات النقل العمومي الذي يعمل مجلس البيضاء بمعية باقي شركائه على جعله أولوية في برنامجهم.
و دائما في مجال النقل و التنقل ، شددت العمدة الرميلي على أن جهودا كبيرة بذلت لتزويد المدينة بأسطول من 700 حافلة، وترامواي الدار البيضاء الذي ينقل 200 ألف مستعمل في اليوم، والذي ستتوسع شبكته بخطوط جديدة (T3 وT4) ستدخل حيز الخدمة قريبا.
4 تعليقات
الباسواي وسيلة نقل بتكاليف بسيطة..
البيضاويين يحبون استعمال الباسواي كثيرا..
ماشاءالله تبارك الرحمن..
لماذا RATP الشركة الباريزية للنقل الحضري تستحون على النقل الحضري النقي والأهل والمذر للدخل بكثرة مثل الترامواي والباسواي وتترك الحافلات العادية ل ALSA ..في كل المدن الاوروبية هناك شركة وأحدث تسير قطاع النقل الحضري، حافلات، باسواي وترام وثمن التذكرة يكون واحدا ومدة التقل بهذه التذكرة ساعة أو ساعة ونصف ويمكنك استعمالها في كل وساءل النقل الحضري.