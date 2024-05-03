إيداع أنس اليملاحي مستشار وزير العدل السابق سجن تطوان

هبة بريس – الرباط

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، اليوم الجمعة، متابعة أنس اليملاحي في حالة اعتقال وايداعه سجن “الصومال”المحلي بتطوان وذلك على خلفية قضية مابات يعرف ب”الرشوة مقابل الوظيفة”.

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد قضى قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، بعدم الاختصاص في قضية المعني بالأمر ليتم إحالة القضية على ابتدائية تطوان حيث تقرر متابعة المستشار في ديوان وزير العدل السابق السجن ومتابعته في حالة اعتقال .

وقد جرى توقيف أنس اليملاحي من قبل المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، على خلفية عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين تهم تهمة تلقيه رشوة قيمتها 30 مليون سنتيم رشوة مقابل التوظيف.