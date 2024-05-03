رئيس المجلس البلدي لسطات يُعلق العمل بالخزانة البلدية لهذا السبب

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشف رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات” مصطفى الثانوي”، عن موعد تعليق العمل بالخزانة الجماعية و المعهد الموسيقي الجماعي، بفعل أشغال التهيئة التي تم الشروع في إنجازها ابتداء من أمس الخميس، حيث سيتوقف العمل مؤقتا بهذه البناية إلى غاية انتهاء الاشغال.

“نادية فضمي”، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، أكدت في اتصال بهبة بريس، على أن مدة الإنحاز حددت في 4 أشهر، وأن المبالغ التي رصدت للعملية مايقارب 1124256،00، يعني أزيد من 100 مليون سنتيم، تستهدف تأهيل بنياتها التحتية من صباغة الجدران وإصلاح النوافد والأبواب، وترميم الأرضية، مع إعادة تأهيل شبكة الماء والكهرباء، إضافة إلى إعادة تأهيل نافورتها التي توجد بداخلها.

ويذكر، أن مقر الخزانة البلدية يوجد قبالة عمالة إقليم سطات بالمدخل الشمالي للمدينة، وهي بناية ظلت شامخة شاهدة على تاريخ المدينة، حيث كان محجا للطلب والطالبات وتلامذة المؤسسات التعليمية خلال فترات الامتحانات زمن التسعينات، كما أنها تعد فضاء لاحتضان اللقاءات والتجمعات سواء الحزبية أو النقابية أو الجمعوية، قبل أن يطالها الاهمال والتهميش، بعد أن تحولت نافورتها الرئيسية إلى مايشبه أطلالا بعد أن جفت مياهها وأفلت أنوارها، فيما تحولت الحديقة المحيطة بها إلى مكان مفضل للمراهقات والمراهقين في مشاهد تخذش الحياء، فيما أسراب من الدراجات النارية تزرع الرعب بين صفوف الأطفال الصغار المنغمسين في تقاسم لحظات اللعب والمرح.

أشغال التهيئة التي قالت ” الصفحة الرسمية” للمجلس الجماعي بالمدينة إنها انطلقت أمس الخميس، يتمنى جمهور المواطنين وبعض الغيوريين أن تنتهي الأشغال في موعدها المحدد، وأن لا تطول الأشغال بها، كشاكلة بعض الشوارع والأزقة التي انطلقت بها عمليات التأهيل والحفر لشهور عدة دون توقف، مما خلف ارتباكا على مستوى تحركات المواطنين ناهيك عن انتشار الأتربة والغبار الذي وجد طريقه نحو منازل المواطنين.