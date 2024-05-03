الجامعة تعين مدرب برازيلي لمنتخب الكرة الشاطئية سبق و فاز بكأس العالم

2024-05-03 / 19:30
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هبة بريس ـ رياضة

في إطار الاستراتيجية الجديدة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الرامية إلى إعادة الهيكلة التقنية للإدارة التقنية الوطنية قطب كرة القدم المتنوعة، تم تعيين جيلبيرطو دا كوسطا دو سوزا، مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية.

وسبق للمدرب جيلبيرطو دا كوسطا دو سوزا أن قاد المنتخب البرازيلي للفوز بكأس العالم عام 2017.

وفي السياق ذاته، تم تعيين عمر سيلا، مدربا للمنتخبات السنية الصغرى.

من جهة أخرى، تم تكليف عادل السايح، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 23 سنة، بتدريب المنتخب النسوي لكرة القدم داخل القاعة أيضا، خلفا للمدربة الإسبانية سارة مورينو.

2024-05-03 / 19:30
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