اعتقال عدد من المتظاهرين المناهضين للحرب الإسرائيلية في جامعة أمريكية

2024-05-03 / 18:29
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هبة بريس ـ وكالات 

اعتقلت الشرطة الأمريكية مئة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين صباح السبت بحرم جامعة في بوسطن وقامت بفض اعتصامهم.

وبدأ هذا المشهد الجديد من الحركة الداعمة للفلسطينيين والمناهضة للحرب التي تقودها إسرائيل في قطاع غزة، الأسبوع الماضي من جامعة كولومبيا في نيويورك ليمتد إلى عدد من الجامعات في مختلف الولايات الأمريكية.

وسيخضع الطلاب الذي تم توقيفهم في الحرم الجامعي “لإجراءات تأديبية” ولكن “من دون ملاحقة قضائية”، بحسب البيان.

2024-05-03 / 18:29
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‫4 تعليقات

  2. ليعلم العالم أن الصهاينة يقفون في وجه غزة لمحاربتها ولكن الله تعالى ينصرها عن أعدائها..

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