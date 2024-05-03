الحسيمة.. فتح بحث قضائي في محاولة تهريب أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا

هبة بريس

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب خمسة أطنان و345 كيلوغراما من مخدر الشيرا، جرى حجزها في عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية والدرك الملكي والبحرية الملكية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أنه جرى إحباط محاولة تهريب هذه الشحنات من المخدرات في عمليتين متفرقتين، الأولى باشرتها الشرطة القضائية بالحسيمة بتنسيق مع السلطة المحلية، ومكنت من حجز 41 كيسا من المخدرات المضبوطة مخبأة في منطقة صخرية بالشاطئ، بينما تم ضبط باقي الشحنات المحجوزة من طرف البحرية الملكية على متن قاربين للصيد.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات تتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بغرض الكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف كافة المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وأشار إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات المكثفة التي تبذلها مختلف المصالح والأجهزة الوطنية المكلفة بتطبيق القانون، من أجل مكافحة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.