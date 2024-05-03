آيت الطالب يطلق خدمات 14 مركزا للرعاية الصحية بجهة فاس- مكناس

هبة بريس

في إطار مواصلة تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل وتهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، يعطي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، رفقة عامل عمالة إقليم مكناس، عبد الغني الصبار، وبحضورعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، انطلاقة خدمات 14 مركزا للرعاية الصحية الأولية، حضريا وقرويا، يوم هالجمعة 03 ماي 2024، بمركز تشخيص السل والأمراض التنفسية سيدي سعيد بمدينة مكناس.

فعلى مستوى عمالة مكناس، تم إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية حضرية من المستوى الأول، ويتعلق الأمر بكل من” مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية سيدي سعيد ” ” بني امحمد”، ” البساتين”، “سباتة” و”سيدي عامر”، بالإضافة إلى 4 مستوصفات قروية ستشرع في تقديم خدماتها، ويهم الأمر كلا من “بوعسال”، “عين أكوال”، “بريدية”، و”اولاد سليم”. كما أعطيت انطلاقة العمل بـ 5 منشآت صحية قروية من المستوى الأول، ويتعلق الأمر بكل من ” الزوالط”، “آيت عيسى عدي”، ” بني مرعاز”، “واد الجديدة” و”سيدي سليمان مول لكيفان”.

ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما مرض السل والأمراض التنفسية، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

وتروم هذه المراكز الصحية تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم جهة فاس – مكناس، كما تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستهدفين بخدماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية مؤهلة ستسهرعلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة ، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.