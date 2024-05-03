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الفنانة زينب أسامة تفقد جنينها

2024-05-03 / 12:34
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هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة زينب أسامة، فقدانها جنينها الأول.

وقالت الفنانة المغربية في تدوينة نشرتها عبر خاصية الستوري، في موقع “انستغرام”: “كنتمنى تعذروني هاد الفترة، لأنني كنمر بظروف صعبة بزاف، ولكن فيها بزاف ديال الرضى والتقبل بما كتبه الله.. الحمد لله، لله من أعطى ولله ما أخذ”.

وكانت زينب أسامة، في شهرها السادس من الحمل، قبل أن تفقد جنينها الذي كشفت قبل مدة أنه أنثى.

2024-05-03 / 12:34
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تعليق واحد

  1. خبر مهم سيساعودنا على نسيان الفقر و كم ستربح هده الفنانة من المال بسبب نشر هدا الخبر

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