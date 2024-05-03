مقرها الداخلة.. رجال أعمال مغاربة يؤسسون شركة خاصة للطيران الداخلي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتسابق كبريات الشركات العالمية على التموقع في السوق المغربية خاصة في ظل المؤشرات الواعدة التي باتت تحظى بها المملكة و الفرص الاسثتمارية الهائلة و التي ستتضاعف تزامنا و احتضان بلادنا لكأس العالم سنة 2030.
و من بين المجالات التي باتت تغري كبار الشركات و المسثتمرين العالميين نجد قطاع الطيران، و لا أدل على ذلك من توقيع عدد من الاتفاقيات التي ستقدم يموجبها شركات طيران لخدمات الربط الجوي لعديد مدن المملكة داخليا و خارجيا.
و لأن الاسثتمار ليس حكرا على الشركات الأجنبية فقط، فقد أقدم رجال أعمال مغاربة على تأسيس شركة اختيرت لها مدينة الداخلة كمقر اجتماعي لها و تعنى بخدمات الطيران الداخلي في المملكة المغربية.
و وفق معطيات خاصة، فالشركة إسمها “AirOisis” و ستتخصص في تقديم خدمة النقل الجوي داخل المملكة من خلال اقتنائها عدد من الطائرات الصغيرة و المتوسطة الحجم.
و استنادا لذات المعطيات المتداولة، فقد اختار مؤسسو الشركة مطار الداخلة كمقر رئيسي للشركة، والذي سيكون نقطة انطلاق لرحلات تغطي المدن المغربية المختلفة، لتلبية احتياجات المسافرين المغاربة و الأجانب.
ومن المتوقع أن يسهم الأسطول المتطور الذي تنوي الشركة توفيره في المغرب، والمكون من طائرات حديثة مثل Embraer 195-E2 وEmbraer 190-E2 وEmbraer ERJ-145 وAirbus A220 وA320، في توفير تجربة سفر مريحة وآمنة.
و ستعمل شركة AirOisis للطيران بمعية شركات طيران أخرى من قبيل الخطوط الملكية المغربية و العربية للطيران و رايانير، على الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي خاصة مع اقتراب مونديال 2030 و الذي يتوقع أن يجذب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة للمغرب.
تعليق واحد
السؤال لماذا لاتنشروا اسماء رجال الاعمال المغاربة ليفتخر بهم الشعب وينوه بشجاعتهم على دخول عالم ظل إلى الأمس حكرا على الغرب