للمرة الأولى منذ 14 سنة.. الحزب الإسلامي في موريتانيا يقدم مرشحاً للرئاسة‎

2024-05-03 / 10:51
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هبة بريس – وكالات

أعلن حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (تواصل) الإسلامي المعارض، في موريتانيا، الخميس، خوض رئيسه حمادي ولد سيد المختار الانتخابات الرئاسية في 29 يونيو المقبل.

ويعد ذلك القرار أول ترشيح مباشر يُقدم عليه الحزب المعارض منذ عام 2009 للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال الحزب، في بيان له، إنه قرر “بعد التداول والنقاش المستفيض (…) ترشيح رئيس الحزب” لرئاسة الجمهورية على ضوء “تعلّق المواطن الموريتاني الكبير بالتغيير”.

وقاطع الحزب الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 بينما دعم مرشحاً من خارج صفوفه في الانتخابات التي تلتها في عام 2019.

2024-05-03 / 10:51
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تعليق واحد

  1. التجار الجدد في الدين مثل اخوانهم الحزب العادالة و التنمية الحرفة التجارة و النفاق و وووو.

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