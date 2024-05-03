شركة نقل عالمية تصدم نظام الكابرانات وتعتمد خريطة المغرب كاملة في تطبيقها

هبة بريس – دريس دحني

صدمت منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات نظام الكابرانات, بعد اعتمادها لخريطة المملكة المغربية كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا.

ووضعت الشركة التي يقع مقرها بنيويورك خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة، الشيء الذي اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها, وهو ما دعاهم لتحريك أبواقهم الإعلامية لحث المواطنين على مقاطعتها.

وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.

وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات.