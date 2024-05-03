طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالسهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع انتشار كتل ضبابية محلية بمناطق الغرب والسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

ويرتقب أيضا أن تعرف المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية تناثر غبار محلي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب شرق المملكة والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و7 درجات بالأطلس والريف، وما بين 15 و18 درجة قرب السواحل وجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 5 و14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وأحيانا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان.