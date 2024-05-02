مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الخميس بالرباط، أن وزارتها معبأة بشكل كامل من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف خلال كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقالت السيدة عمور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع بمقر وزارة الداخلية خصص للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية، وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، إن “الرهان، بالنسبة لنا كوزارة السياحة، يتمثل في القدرة على إيواء فرق الفيفا والجمهور على حد سواء”.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع عرف مشاركة كافة القطاعات الوزارية المعنية بتنظيم مونديال 2030، وكذا عدد من المسؤولين الترابيين قصد تحديد الحاجيات، على الخصوص.

وأضافت أن الوزارات المعنية “ستعمل بروح الفريق، يدا في يد، من أجل أن تكون جاهزة بشكل مسبق لملف الترشيح في شهر يوليوز ولكن أيضا لاستضافة هذا الحدث الذي سيعزز إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.