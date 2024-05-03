في تزنيت.. استدعاه الأمن بشكاية لزوجته فحاول الا.نتحار داخل المفوضية
أقدم مواطن ، أمس الخميس ، على محاولة الإنتحار داخل مفوضية الأمن بطريق اكلو و سط مدينة تيزتيت، بعد أن تناول كمية من سم الفئران،حيث تم نقله على عجل لمستعجلات المستشفى الاقليمي الحسن الاول لإسعافه .
وذكرت مصادر مطلعة أن وجود هذا المواطن بمفوضية الامن كان بسبب استدعائه للاستماع اليه في اطار شكاية متعلقة بالمشاكل الزوجية .
وأشارت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابساته تحت إشراف النيابة العامة .
تعليق واحد
هذا التصرف إعلان عن خطورة الشخص المشتكى به فيخشى جدا على هذه المراة منه،فلابد من منعه من الاقتراب من محيطه،وعليها اخذ الحيطة والحذر لنفسها من هذا الرجل المريض،والذي لابد من إرساله لمصحة نفسية على وجه السرعة القصوى.