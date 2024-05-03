في تزنيت.. استدعاه الأمن بشكاية لزوجته فحاول الا.نتحار داخل المفوضية

أقدم مواطن ، أمس الخميس ، على محاولة الإنتحار داخل مفوضية الأمن بطريق اكلو و سط مدينة تيزتيت، بعد أن تناول كمية من سم الفئران،حيث تم نقله على عجل لمستعجلات المستشفى الاقليمي الحسن الاول لإسعافه .

وذكرت مصادر مطلعة أن وجود هذا المواطن بمفوضية الامن كان بسبب استدعائه للاستماع اليه في اطار شكاية متعلقة بالمشاكل الزوجية .

وأشارت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابساته تحت إشراف النيابة العامة .