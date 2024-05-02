سطات…تنسيق أمني بين الدرك والأمن يطيح بعصابة الفراقشية

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تنسيقا أمنيا جرى بين عناصر الدرك الملكي بجهوية سطات، والشرطة القضائية للأمن الولائي، أسفر اليوم الخميس عن الإطاحة بشخص يشتبه في انتمائه لعصابة الفراقشية التي سبق وأن تم توقيف شخصين على خلفيتها.

عملية اليوم التي تأتي في سياق الحملات الماراطونية التي أطلقتها العناصر الأمنية بكل من الدرك الملكي والأمن الوطني بالمدينة، وبعد الاستعانة بتقنية GPS، تم التوصل إلى المشتبه به الثالث الذي تم القاء القبض عليه بعد مداهمة ناجحة لإحدى الفيلات بقلب المدينة، وبعدها انتقل المحققون صوب إحدى الأحياء الشعبية حيث تم القاء القبض على آخر، ومنها صوب إحدى الدواوير دوار أولاد علال بالمناصرة بهدف توقيف شخص رابع على خلفية الاتهامات ذاتها.

عصابات الفراقشية التي زرعت الرعب بين صفوف الفلاحين والكسابة بإقليم سطات وخاصة بالمناطق المتواجدة بين سطات وأولاد سعيد، جعل عناصر الدرك الملكي بسرية سطات تكثف من حملاتها ودورياتها وتحقيقاتها في وقت سابق قبل أن يتم اعتقال شخصين على خلفية الاشتباه فيهما بتكوين عصابة اجرامية متخصصة في السطو على الضيعات الفلاحية، فيما ظل البحث جاريا عن باقي المشتبه فيهم الآخرين الذين ظلوا تحت المراقبة اللصيقة قبل أن تتم الإطاحة بالبعض منهم.

عصابات الفراقشية التي حيرت رجال الدرك الملكي بالمنطقة، جعلت المتضررين من هجماتها يشدون الرحال صوب سرية سطات لتقديم شكايات في الموضوع، والتي أخذت على محمل الجد من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي والقضائي وكذا الفصيلة الجهوية، الذين رسموا خططهم بتنسيق تام مع عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي قبل أن تتم مداهمة العديد من المنازل بقلب مدينة سطات أسفرت عن توقيف بعض المشتبه فيهم في انتظار تقديمهم على أنظار العدالة.

ويذكر أن الفصيلة القضائية الجهوية التابعة لسرية الدرك الملكي ومعها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بكل من سطات وأولاد سعيد، يقودون حملات أمنية منسقة بهدف التصدي لظاهرة الفراقشية التي يكثف أفرادها من أنشطتهم الإجرامية مع كل عيد أضحى، يستهدفون الضيعات الفلاحية ويسطون على رؤوس المواشي..

إلا أن عملياتهم الاجرامية هاته، قُوبلت بخطة منسقة واجراءات صارمة من قبل الليوتنو كولونيل فؤاد البالي، ومعه قائد السرية ورؤساء وعناصر الدرك الملكي بكل من سطات وأولاد سعيد، وبتعليمات صارمة من قبل القائد الجهوي الكولونيل هشام مجاهد، بهدف شل تحركات هذه العصابات، وذلك للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.