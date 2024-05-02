اجتماع بوزارة الداخلية حول التحضير لإدماج فوج المجندين في الخدمة العسكرية

أعلن وزير الداخلية، في بلاغ حول التحضير لإدماج فوج المجندين في الخدمة العسكرية برسم سنة 2024، أنه يحيط العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت، اليوم الخميس بمقر الوزارة، برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين.

وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع يأتي استعدادا لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى إثر انتهاء الفترة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم 29 أبريل 2024.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على هذه السلطات في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية خلال شهر شتنبر من هذه السنة.