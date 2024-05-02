مشهد نادر لإبل تسير وسط الثلوج في السعودية
في مشهد وصف بـ”النادر” ظهرت في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قافلة من الإبل وهي تسير وسط الثلوج في السعودية.
ووثق فيديو على منصة “إكس”، الإبل وهي تتحرك وسط الضباب الكثيف وتمشي فوق الثلوج التي غطت رمال الصحراء بشكل شبه كامل.
وكشفت مصادر صحفية أن الفيديو تم تصويره في صحراء الطائف بالسعودية، وذلك بعد أن غطت الثلوج البيضاء الصحراء إثر سقوط كميات مهمة من البرد خلال الساعات الماضية.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الأربعاء، “إنذار أحمر” لمنطقة القصيم وعدد من المناطق الأخرى.
وحذر المركز الحكومي من “أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية” في هذه المناطق.
4 تعليقات
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ؛ إنه على كل شيء قدير .
سبحان الله مبدل الاحوال الجوية في المملكة العربية السعودية على علم انها منطقة صحراوية ولا يسقط بها ثلوج.
الإبل كانت متعودة على الرمال والآن أصبحت تسير على الثلوج شيئ غريب بالنسبة لها ..
أكيد مشهد غريب ثلوج بالسعودية يثير الجدل في التغيرات المناخية التي عرفها العالم بأكمله من فياضانات ورياح قوية واعصارات ووووووووو وغيرها