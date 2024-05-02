الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر وفاة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وافاه الأجل المحتوم، مشمولا بالمغفرة والرضوان.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “فقد بلغني بعميق التأثر والأسى، نعي فقيدكم العزيز سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وافاه الأجل المحتوم، مشمولا بالمغفرة والرضوان”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الجليلة وللشعب الإماراتي الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا العلي القدير أن يجزل ثواب الراحل المبرور على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة، ويمطر عليه شآبيب الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان، وأن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف جلالته “وإذ أجدد لسموكم صادق مشاعر تعاطفي، داعيا الله جل وعلا أن يحفظكم وأسرتكم الأميرية، ويديم عليكم أردية الصحة والعافية، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي الأعز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.