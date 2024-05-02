A guard walks behind one of the gates inside the prison of Kenitra, in the coastal city of the same name, near the Moroccan capital Rabat, on August 31, 2021. - After passing through the North African kingdom's Moussalaha ("Reconciliation") programme, some prisoners are hoping for a reprieve. The programme, launched in 2015 and led by Morocco's DGAPR prison service with several partner organisations, aims to help terror detainees who are willing to question their beliefs. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

إيداع مدير ثانوية مولاي يعقوب “بطل” فيديو التــ..ـحرش بتلميذة السجن

2024-05-02 / 20:33
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قرر الوكيل العام للملك بفاس زوال اليوم الخميس، إحالة مدير الثانوية التأهيلية “التقدم” التابعة لمديرية مولاي يعقوب، على السجن في حالة اعتقال على خلفية ظهوره في فيديو وهو يتحرش بتلميذة .

المدير الذي ظهر في شريط الفيديو الفضيحة وهو يقبل تلميذة ويلمس أطرافا حساسة من جسدها داخل مكتبه، تقرر متابعته في حالة اعتقال، واحالته على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تفصيلي معه في الافعال المنسوبة إليه والمتعلقة ب “هتك عرض قاصرات بالعنف، مع استغلال الوظيفة”.

وقد قررقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، إيداع مدير الثانوية التأهيلية “التقدم” التابعة لمديرية مولاي يعقوب، السجن المحلي بوركايز،

2024-05-02 / 20:33
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تعليق واحد

  1. من الاصوب والصواب منح مدير المؤسسة مهلة تسوية وضعيته الاجتماعية من خلال عقد القران بالتلميذة قرانا شرعيا.حفضا على سمعتهما معا.

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