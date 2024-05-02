رحيل الحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي إثر أزمة قلبية مفاجئة

2024-05-02 / 19:41
5

توفي المحامي بهيئة الرباط، والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، عن قبل قليل، جراء سكتة قلبية مفاجئة ألمت به.

وكشف موقع “صوت المغرب”، أن الراحل توفي أثناء إجراء حوار مصور معه، بمقر الصحيفة العاصمة الرباط.

وبالإضافة إلى نشاطه الحقوقي، كان الراحل يتميز بتفانيه في تدريس القانون وتوجيه الأجيال الجديدة من المحامين والمفكرين عبر كتاباته الأكاديمية التي تعد أحد أبرز أركان المكتبات القانونية بكليات الحقوق المغربية كما تلقى الراحل العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لجهوده الحثيثة في مجال حقوق الإنسان والعدالة.

2024-05-02 / 19:41
5

مقالات ذات صلة

إيداع مدير ثانوية مولاي يعقوب “بطل” فيديو التــ..ـحرش بتلميذة…

2024-05-02 / 20:33

التوقيع بجنيف على مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات الدبلوماسيين المغاربة

2024-05-02 / 20:10

لقجع: مشاريع مونديال 2030 انطلقت في كافة المجالات والمغرب…

2024-05-02 / 19:13

بوريطة يتباحث في غامبيا مع وزير الخارجية بجمهورية النيجر

2024-05-02 / 19:10

تسرب وقود من خزان سفينة يستنفر سلطات سبتة المحتلة

2024-05-02 / 18:58

كأس العالم 2030.. اجتماع موسع للتنسيق بين القطاعات الحكومية…

2024-05-02 / 18:46

“نقابة الصحافة” تصدر تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية…

2024-05-02 / 17:55

فتاح العلوي تشارك في اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي…

2024-05-02 / 17:11

ظاهرة “الكذب “في المجتمع .. هل هو سلوك مكتسب…

2024-05-02 / 16:12
اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

عيد الأضحى.. الحكومة تؤكد تسخير كافة الامكانيات وتكثيف الاستيراد

2024-05-02 / 14:30

‫5 تعليقات

  3. تعازينا الحارة لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة تغمده الله بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى