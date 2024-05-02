مــ..ـصرع 3 عمال سقطوا من أعلى ورش بناء فندق وسط الدار البيضاء

لقي ثلاثة عمال بناء مصرعهم مساء اليوم الخميس في حادث سقوط مصعد فندق في طور البناء بالقرب من شارع المسيرة وسط مدينة الدار البيضاء .

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”هبة بريس ” فقد كان العمال بصدد تركيب مصعد بناية الفندق الذي هو في طور البناء ما أدى إلى سقوطه من أعلى الطابق 16 حيث لقي العمال الثلاثة مصرعهم على الفور .

وققد تم نقل جثث الضحايا على متن سيارة الإسعاف الى مستودع الأموات في وقت باشرت فيه السلطات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على حيثيات الحادث المأساوي .