تسرب وقود من خزان سفينة يستنفر سلطات سبتة المحتلة

2024-05-02 / 18:58
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استنفر تسرب كمية من الوقود في مياه ساحل سبتة المحتلة، من خزان سفينة سلطات سبتة المحتلة .

ووفق الصحافة المحلية بسبتة المحتلة فقد تعرضت سفينة لحادث، أسفر عن تسرب كمية كبيرة من زيوت الوقود لمياه البحر حيث تعمل الفرق البيئية الإسبانية في الوقت الحالي، على وقف التأثيرات السلبية لحادث تسرب زيت الوقود في مياه البحر.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن سفينة تحمل اسم “K ONSET” تعرضت لحادث في إحدى خزاناتها، أدى إلى تسرب حوالي 25 ألف لتر من زيت الوقود على مقربة من ميناء سبتة المحتلة، وفق تقديرات السلطات الإسبانية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات الإسبانية سارعت لحصر التسرب، والعمل على شفطه إلى الخارج، لتفادي حدوث أضرار بيئية كبيرة في البحر.

2024-05-02 / 18:58
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