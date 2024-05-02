طنجة..مــ..ـصرع سائق دراجة نارية تحت عجلات شاحنة
لقي شخص مصرعه، في حادثة سير بعد زوال اليوم الخميس، بطريق تطوان، بمدينة طنجة.
ووقع الحادث إثر اصطدام عنيف بين اراجة النارية التي كان على متنها الضحية وأخرى ثلاثية العجلات وشاحنة، مما أدى إلى مصرع أحد السائقين (50 سنة) بعين المكان.
وتدخلت عناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات وتنظيف المكان من الدماء.
10 تعليقات
الإفراط في السرعة وعدم احترام الاسبقيات..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان….
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على جميع السائقين أخذ الحيطة والحذر في الطرقات..
حرب الطرقات لازال يحصد الحديد من الأرواح ..
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة..
على وزارة التجهيز والنقل وضع ممر خاص لسائقي الشاحنات الكبيرة ..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..