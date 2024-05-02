السويد تسمح بعملية جديدة لحرق القرآن الكريم
هبة بريس – وكالات
أفادت قناة SVT التلفزيونية، بأن الشرطة السويدية سمحت بإجراء عملية أخرى تتعلق بحرق القرآن الكريم في مدينة مالمو، حيث ستقام مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام.
في وقت سابق، ذكرت قناة SVT أن الشرطة السويدية تلقت طلبا آخر لتنفيذ فعالية تتعلق بحرق القرآن في 3 مايو، أي قبل يوم واحد من بدء مسابقة يوروفيجن.
وجاء في الخبر: “أعطت الشرطة الإذن، بحرق القرآن يوم الجمعة في ميدان غوستاف أدولف في مالمو”.
ونوهت القناة بأنه يشرف على تنظيم الفعالية شخصان سبق لهما أن أحرقا القرآن.
وشددت الشرطة على أنها، تعتزم اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي تتم الفعالية بهدوء قدر الإمكان. وذكرت القناة أن المتحدث باسم الشرطة بير إنجستروم حث الجميع في منطقة مالمو على التزام الهدوء وتجاهل الفعالية التي وفقا له، تهدف إلى “الإساءة والغضب”.
10 تعليقات
مثل هذه الدول يجب ضربهم في جيوبهم
لن ينفع معهم الا السيف
السويد دولة علمانية بامتياز…
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لن نسمح بذالك مرة أخرى..
الله أكبر اللهم احفظ القرآن الكريم.
قال الله تعالى:
(انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)..
حسبنا الله ونعم الوكيل إنها دولة الحريات والديموقراطية قال تعالى:”يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِه الْكَافِرُونَ “. ..
حسبنا الله ونعم الوكيل .اللهم إنا هذا لمنكر فأنكرناه .اللهم الدين دينك والقران قرانك يارب العالمين واحفظ المسلمين في جميع العالم..
السماح بحرق المصحف عمل استفزازى لمليار ونصف من المسلمين ولاكن ما قيمة هذه الكثرة كما فى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بل انتم يومئذ كثير ولاكنكم غثاء كغثاء السيل لو كان المسلمون متمسكون بدينهم لما تجرا احد على حرق المصحف نعم
اين الدول الاسلامية؟؟؟ماذا تنتظر؟؟الا يهمكم من يحرق مشاعر المسلمين، أين أمة المليار ونصف؟؟لماذا لا تقطعوا العلاقات مع من يحرق مشاعركم،اليشت فيكم نخوة حتى تتركوا.
حسبي الله العظيم فيكم.
يوما ما سنسمع ان السويد اغرقها الماء جراء افعالها، وأتمنى من الشعوب العربية مقاطعة كل ماهو سويدية من ماركات،