بايتاس: الحد الأدنى للأجور في المغرب هو الثاني افريقيا
هبة بريس – الرباط
أشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بمضامين اتفاق أبريل، بين الحكومة والتمثيليات النقابية.
وأكد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة مأسست الحوار الاجتماعي، اعتمدت على نقاش تجاوز الأرقام ووصل إلى إصلاح قضايا كبرى تم تأجيلها لسنوات، وترتكز جميعها على بناء ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الزيادة العامة في smig ارتفع ب20 % وsmag ارتفع ب25% منذ تنصيب الحكومة.
وأكد ذات المتحدث، أن الحد الأدنى للأجور في المغرب في مراتب متقدمة مقارنة مع باقي الدول في القارة الافريقية، لافتا أن بلادنا تحتل الرتبة الثانية.
5 تعليقات
والاسعار اغلى افريقيا وعالميا
وغلاء الأسعار و الكراء هو الاول أفريقيا
السلام عليكم ورحمه الله.هدا مكتسب لجميع المغاربة.ملكا وشعبا و حكومة.بما أن المغرب فتح عدة اوراش.فلا بد أن تتكاتف الجهود. مزيد من العمل والتوفيق لله.
الحد الأذنى غير في الأوراق اما الواقع راه الناس خدامة ب 800 درهم وفي اقصى تقدير 2200 درهم
المحروقات اين نحن في التصنيف