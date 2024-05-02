بايتاس: الحد الأدنى للأجور في المغرب هو الثاني افريقيا

هبة بريس – الرباط

أشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بمضامين اتفاق أبريل، بين الحكومة والتمثيليات النقابية.

وأكد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة مأسست الحوار الاجتماعي، اعتمدت على نقاش تجاوز الأرقام ووصل إلى إصلاح قضايا كبرى تم تأجيلها لسنوات، وترتكز جميعها على بناء ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الزيادة العامة في smig ارتفع ب20 % وsmag ارتفع ب25% منذ تنصيب الحكومة.

وأكد ذات المتحدث، أن الحد الأدنى للأجور في المغرب في مراتب متقدمة مقارنة مع باقي الدول في القارة الافريقية، لافتا أن بلادنا تحتل الرتبة الثانية.