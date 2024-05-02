اصحاب الطاكسيات ينتفضون ضد التطبيقات ويطالبون بالتقنين

مقالات ذات صلة
الممرضون الاعداديون المساعدون يطالبون بتلبية مطالبهم
2024-05-02 / 14:13
الممرضون الاعداديون المساعدون يطالبون بتلبية مطالبهم
2024-05-02 / 14:13
الجالية الافريقية بالمغرب تخرج في عيد الشغل للدفاع عن…
2024-05-02 / 13:56
تطوان: سائق سيارة الأجرة تعرض لحادث سير تسبب له…
2024-05-02 / 13:25
الطبقة الشغيلة بمدينة تطوان تطالب بالزيادة في الأجور و…
2024-05-02 / 13:07
فاعل جمعوي بمنطقة عين السبع” بوابة واحدة لآلاف الشاحنات…
2024-05-02 / 11:04
بداية من اليوم.. سلطات موريتانيا تلغي الزيادات الجمركية على…
2024-05-02 / 10:21
لقاء خاص ل “هبة بريس” مع وزير الفلاحة والصيد…
2024-05-02 / 09:49
ميارة و نزار بركة : نحن جد فخورون باتفاقية…
2024-05-02 / 02:52
محمد الصديقي : رغم الجفاف الحمدلله وفرنا في سوق…
2024-05-01 / 23:07