مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة حصيلة عمل الحكومة

هبة بريس

يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد قدّم في 24 أبريل المنصرم، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان طبقا للفصل 101 من الدستور.