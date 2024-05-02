الصورة من الارشيف

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة حصيلة عمل الحكومة

2024-05-02 / 13:00
1

هبة بريس

يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد قدّم في 24 أبريل المنصرم، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان طبقا للفصل 101 من الدستور.

2024-05-02 / 13:00
1

مقالات ذات صلة

بوريطة يتباحث ببانجول مع وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي

2024-05-04 / 12:05

الحموشي يستقبل سفير السعودية في المغرب و يتباحثان في…

2024-05-03 / 18:42

بحضور بوريطة.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا

2024-05-03 / 17:50

جيشٌ ودركٌ وأمنٌ وآخرون.. شرفاء الوطن وحُماةُ الدِّيار

2024-05-03 / 15:55

شركة نقل عالمية تصدم نظام الكابرانات وتعتمد خريطة المغرب…

2024-05-03 / 10:32

بوريطة يتباحث مع نظيره الغابوني بالعاصمة الغامبية

2024-05-02 / 23:07

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تنظيم إدارات الدولة وتحديد…

2024-05-02 / 15:55

بايتاس: الحد الأدنى للأجور في المغرب هو الثاني افريقيا

2024-05-02 / 15:31

الحكومة تصادق على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

2024-05-02 / 14:53

ملف التقاعد.. بايتاس: “الحكومة مخيرة بين الشجاعة للإصلاح أو…

2024-05-02 / 14:10

تعليق واحد

  1. إلى بغيتو الناس تصوت على الأحزاب ديالكم خدمو المصالح العامة ديال المواطن وديال لبلاد وكونو عند المسؤولية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى