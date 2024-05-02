بقيمة 95 مليون درهم.. شركة أردنية تفتح مصنعا لسباكة الألمنيوم والنحاس ببرشيد

هبة بريس

افتتحت شركة Alucop، مصنعها الجديد الخاص بسِباكة النحاس والألومنيوم، بمدينة برشيد.

ويستهدف المشروع تثمين نفايات معدنية غير حديدية، وبالخصوص النحاس والألومنيوم، مع اعتماد سياسة تتمحور حول المحافظة على البيئة وتنمية الاقتصاد الدائري.

كما يشكل المشروع خطوة أولى نحو الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذا النوع من المنتجات، ويتطلع إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية، من خلال ضمان سلسلة إمداد وطنية لقطاعي السيارات والكهرباء.

وقد سمح هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية 95 مليون درهم، بإحداث 110 منصب شغل جديد مباشر وتحقيق رقم معاملات إضافي تزيد قيمته عن 700 مليون درهم. وهو يندرج في إطار الاتفاقية الاستثمارية الموقعة بين الدولة وشركة ALUCOP، في نوفمبر 2020، والتي هي ثمرة تفعيل عقد أداء منظومات قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، الموقع بتاريخ 02 ماي 2016.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أنه: ” من خلال تدشين الوحدة الصناعية الجديدة لشركة Alucop اليوم، فنحن نحتفل بحدث يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للصناعة المغربية. كما أنها لحظة متميزة في التنمية الاقتصادية للشركة، تعكس بُعد رؤية ملكية تريد أن تجعل من انبثاق اقتصاد أخضر جديد حقلا حقيقيا للنمو والديناميكية.

وأضاف في هذا الشأن قائلا: ” إن تشجيع الاقتصاد الدائري وتطوير تخصصات تثمين النفايات أمر أساسي لإنجاح انتقال بلادنا نحو اقتصاد أخضر مولد للثروة ومُحدِث لمناصب الشغل، وضمان سيادة المملكة بالنسبة لموارد طبيعية حيوية، وتعزيز جاذبية أقاليمنا”.

وتتوفر الوحدة الصناعية الجديدة لشركة Alucop على عدة خطوط إنتاج تسمح بتصنيع الأنودات النحاسية بطاقة سنوية تصل إلى 5000 طن، والأسلاك النحاسية بقدرة سنوية تبلغ 4000 طن، والأسطوانات النحاسية بطاقة سنوية تصل إلى 2500 طن و12.000 طن من أسطوانات النحاس الأصفر و5.000 طن من أسطوانات الألمنيوم، وقضبان نحاسية بطاقة سنوية تبلغ 12.000طن وسبائك الألمنيوم بطاقة سنوية تبلغ 20.000 طن.