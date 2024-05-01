رسميا.. منتخب غينيا يستقبل الجزائر في ملعب العبدي بالجديدة
أعلن اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ملعب وتاريخ مباراة منتخبه الوطني أمام ضيفه الجزائري، برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لسنة 2026.
وقرر الإتحاد الغيني لكرة القدم استقبال نظيره الجزائري على أرضية ملعب العبدي بمدينة الجديدة، يوم 10 يونيو 2024.
واختار المنتخب الغيني استقبال جميع مبارياته في تصفيات كأس العالم لسنة 2026، بملعب العبدي بمدينة الجديدة، بسبب عدم توفر دولة غينيا على ملعب يستوفي شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ويتواجد منتخب غينيا في المجموعة السابعة بجانب منتخبات الجزائر، أوغندا، الصومال، الموزمبيق وبوتسوانا.
8 تعليقات
مرحبا بخوتنا الجزائرين . غدي نستقبلوكم بتمر او الحليب عوتاني
هادي خدمة نقية.
خاصنا نعمرو الملعب بخريطة المغرب وكذلك الفندق من الباب والعرف وهكذا
خاصنا نعمرو الملعب بخريطة المغرب وكذلك الفندق وخاصة الغرف تنطلق في الفندق الذي يوجد به اللعابة الجزائريين أغنية العيون عينية على طول اليوم.
يجب على جمهور الجديدي ان ينتصر المنتخب الغيني لان مقولة خوا خوا غفى عنها الزمان .هاديك خوا خوا انخليوها عندهم .هؤلاء بشر لا يمكن ثقة فيهم ولا يمكن اخدهم كاخوة.ياي باي الإخوة مع هذا الشعب ناكر الجميل
ههههه لبسو ليهم التوني بالخريطة المغرب غينساحبو
خاص مالين الفندق يردو لبال لفوطات شامبوانات صابون لمخاد صنادل لمعطرات راكم عارفين اش عملو هادوك لهيماج في فندق السعيدية
Hahahaha