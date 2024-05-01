رسميا.. منتخب غينيا يستقبل الجزائر في ملعب العبدي بالجديدة

أعلن اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ملعب وتاريخ مباراة منتخبه الوطني أمام ضيفه الجزائري، برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لسنة 2026.

وقرر الإتحاد الغيني لكرة القدم استقبال نظيره الجزائري على أرضية ملعب العبدي بمدينة الجديدة، يوم 10 يونيو 2024.

واختار المنتخب الغيني استقبال جميع مبارياته في تصفيات كأس العالم لسنة 2026، بملعب العبدي بمدينة الجديدة، بسبب عدم توفر دولة غينيا على ملعب يستوفي شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتواجد منتخب غينيا في المجموعة السابعة بجانب منتخبات الجزائر، أوغندا، الصومال، الموزمبيق وبوتسوانا.