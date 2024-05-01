بعد الانسحاب أمام بركان ..الاسباني غاريدو يتجه للانفصال عن اتحاد العاصمة الجزائري

2024-05-01 / 22:31
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يتجه المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو الى الانفصال عن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك في مفاجأة مدوية لم تكن في حسبان إدارة النادي ولا جماهيره.

وقالت تقارير إعلامية أن غاريدو أبلغ إدارة النادي بقراره فور عودته إلى الجزائر، عقب إلغاء مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

وقد أدى موقف عدم لعب مباراة الإياب بالمغرب مساء يوم الأحد 28 أبريل 2024 أمام نهضة بركان إلى انقسام داخل اتحاد العاصمة.

2024-05-01 / 22:31
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‫4 تعليقات

  2. المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو عبر عن قلقه فور الانسحاب الثاني من المبارة المقررة ..

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