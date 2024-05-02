طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا داخل كل من مناطق سوس والأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

كما يتوقع انتشار كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية بالأطلسين الكبير والمتوسط، مع مرور سحب عليا فوق معظم مناطق المملكة.

ويرتقب أيضا أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والريف، وذلك خلال الصباح والليل، فضلا عن تناثر غبار محلي بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي والمناطق الجنوبية للبلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى، وغرب الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرار الدنيا ما بين 01 و 07 درجات بالأطلس والريف، وما بين 11 و 17 درجة قرب السواحل وبالسهول الأطلسية الوسطى، وبأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 05 و 12 درجة في باقي المناطق، فيما ستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين آسفي وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.