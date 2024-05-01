الحسيمة ..السجن لسيدتين استغلتا طفلا في التسول

2024-05-01 / 21:33
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قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، إدانة سيدتين متهمتين باستغلال طفل في التسول وقضت في حقهما باربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ.

كما قررت هيئة الحكم تغريم المتهمتين لكل واحد منهما بغرامة مالية قدرها 1000 درهم حيث وجهت لهما تهم تسليم طفل يقل سنه عن 18 سنة إلى متسول والتسول باصطحاب طفل صغير.

ويعاقب المشرع في الفصل 326 كل من يمتلك وسائل للعيش أو يستطيع الحصول عليها بالعمل أو بوسائل شرعية، ومع ذلك يصر على ممارسة التسول، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر. وفي الفصل 327، يشدد المشرع العقوبة حيث يرفعها إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق كل متسول، حتى لو كان ذو عاهة أو معدوم، ولكنه يلجأ إلى التهديد أو التظاهر بالمرض، أو يستصحب طفلًا غير فرعه، أو يمارس التسول بشكل جماعي.

2024-05-01 / 21:33
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