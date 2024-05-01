حادث تصادم مع سرب طيور يلغي رحلة جوية داخلية بين طنجة والبيضاء

تسبب اصطدام طائرة بسرب طيور صباح اليوم الأربعاء، في الغاء رحلة جوية داخلية كانت ستنطلق من مطار ابن بطوطة بطنجة نحو مطار الدار البيضاء.

وقالت مصادر متطابقة أن الطائرة التي كانت تستعد للاقلاع اصطدمت بسرب طيور قبل أن يقرر ربان الطائرة الى الغاء الرحلة .

ولم يسفر الحادث عن أية مشاكل حيث تقرر تغيير الرحلة عبر طائرة أخرى.