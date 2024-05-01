زيادة 1000 درهم في الأجور، ادريس أبلهاض الكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس نحن فخورين

2024-05-01 / 17:58
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2024-05-01 / 17:58
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