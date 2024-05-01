الحموشي يستقبل السفير الباكستاني بالمغرب

هبة بريس

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، يومه الأربعاء فاتح ماي الجاري بمكتبه بالرباط، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة المغربية السيد محمد سامي الرحمان.

وقد استعرض الطرفان مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

ويبرهن هذا الاستقبال على مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تروم تدعيم التعاون الأمني الدولي، كما يجسد كذلك حرصه الراسخ على الاستجابة لكل طلبات التعاون التي تعزز التنسيق الأمني بين المملكة المغربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.