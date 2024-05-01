مناضلة تكشف بحرقة وضعية المتقاعدين في المغرب وتطالب بإنصاف هاته الفئة

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اقتطاع الضريبة على معاشات المتقاعدين(والتي ليست دخلا بل مدخرات سبق للمتقاعد ان أدي عليها ضرية الدخل عندما كان موظفا) وعدم الزيادة فيها والحرمان من الاستفادة من أرباح صندوق التقاعد يعد حكرة وتهميشا وحيفا وظلما وعارا على جبين الحكومة.
**السؤال الذي يطرح نفسة:
لماذا تعيد الحكومة للموظف قيمة الضريبة على الدخل بالنسبة للمبالغ المؤدات عند اقتناءه مسكنا بينما تعيد اقتطاع نفس الضريبة على المعاشات والتي كانت في الأصل دخلا وأديت عليها هذه الضريبة المشؤومة على الدخل..