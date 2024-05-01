ميارة: الحكومة التزمت بوعودها في “اتفاق أبريل” وعلينا الافتخار بمضامينه

أشاد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمضامين اتفاق أبريل، مشددا على أن الحكومة التزمت بوعودها مع الطبقة الشغيلة.

ورفض ميارة، في كلمته بالمهرجان الخطابي الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يومه الأربعاء، بمدينة فاس، اتهام الحكومة ب”شراء النقابات” عبر إقرار الزيادة الأخيرة، مشددا على ضرورة الافتخار بهذا المكتسب.

وأضاف ميارة، أن الحكومة اتفقت مع النقابات على مراجعة قانون الإضراب، عبر صون حقوق وكرامة الشغيلة واحترام القوانين الدولية.

وتحدث ميارة على الشروع في مناقشة ملف اصلاح صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن الإصلاح سيكون مرنا وبتنازلات مقدمة من الحكومة .