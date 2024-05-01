“الكاف” تعلن قرارات جديدة بشأن مباراة نهضة بركان ضد إتحاد العاصمة الجزائري

هبة بريس

إتخذت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم قرارا جديدا بشأن مباراة نهضة بركان ضد إتحاد العاصمة الجزائري لحساب إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقررت اللجنة المذكورة في اجتماع لها اليوم الأربعاء فوز فريق النهضة البركانية المغربي على فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف النهائي بعد انسحاب الفريق الجزائري.

كما قررت احالة الملف على لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة للنظر في إمكانية اضافة عقوبات انضباطية في حق نادي اتحاد العاصمة.