سرب من الطيور يعترض طائرة “لارام” بمطار طنجة

رباب نوي – هبة بريس

اعترض سرب من الطيور إحدى طائرات الخطوط الملكية المغربية، صباح اليوم الأربعاء، أثناء رحلتها من طنجة إلى الدارالبيضاء.

و كانت الطائرة تستعد للإقلاع من مطار طنجة الدولي في رحلة اعتيادية صوب مطار محمد الخامس الدولي، قبل اصطدامها بسرب من الطيور.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه مثل هذه الحوادث نادرا ما تقع لكنها تشكل خطورة كبيرة على سلامة الطيران.