سرب من الطيور يعترض طائرة “لارام” بمطار طنجة

2024-05-01 / 15:26
2

رباب نوي – هبة بريس

اعترض سرب من الطيور إحدى طائرات الخطوط الملكية المغربية، صباح اليوم الأربعاء، أثناء رحلتها من طنجة إلى الدارالبيضاء.

و كانت الطائرة تستعد للإقلاع من مطار طنجة الدولي في رحلة اعتيادية صوب مطار محمد الخامس الدولي، قبل اصطدامها بسرب من الطيور.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه مثل هذه الحوادث نادرا ما تقع لكنها تشكل خطورة كبيرة على سلامة الطيران.

2024-05-01 / 15:26
2

مقالات ذات صلة

مراكش: تنسيق بين الأمن والدرك يطيح بعصابة تتاجر في…

2024-05-01 / 16:52

طنجة.. حريق بمحل لبيع الأفرشة والأثاث المنزلية بسوق “كاسباراطا”…

2024-05-01 / 13:23

17 قت.يلا و2894 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2024-04-30 / 17:13

الناظور .. شاطئ رأس الماء يلفظ جث.ة شاب جزائري

2024-04-30 / 15:06

البيضاء.. مصرع شخصين في حادث سير خطير أمام ملعب…

2024-04-30 / 13:37

الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف “مخمور” عرض مواطنين للخطر

2024-04-30 / 11:25

صفرو.. درك المنزل يطيح بقا.تل تلميذة بـ”طعنة سكين”

2024-04-30 / 09:33

أتى على عشرات المحلات.. اندلاع حريق مهول بسوق المتلاشيات…

2024-04-30 / 09:17

مراكش : الأمن يطيح ب 15 فرد بعصابة تستهدف…

2024-04-29 / 16:19

مراكش : الامن يوقف عصابة متخصصة في سرقة سيارات…

2024-04-28 / 22:00

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى