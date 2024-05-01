تطوان :سائقي سيارة الأجرة و هيئة المتقاعدين للكنفدرالية الديموقراطية للشغل يطالبون بتحسين وضعيتهم

2024-05-01 / 14:44
0

2024-05-01 / 14:44
0

مقالات ذات صلة

مناضلة تكشف بحرقة وضعية المتقاعدين في المغرب وتطالب بإنصاف…

2024-05-01 / 16:12

تطوان : بمناسبة اليوم العالمي لعيد الشغل عمال النظافة…

2024-05-01 / 15:10

مواطن بمدينة تطوان يأمل في الزيادة للدعم المخصص للطبقات…

2024-05-01 / 14:46

حشود تجتمع لتحتفل بالذكرى السنوية “فاتح ماي” بسطات

2024-05-01 / 14:23

شنو بان ليكم فهاد التصريح: “زادو علينا في ثمن…

2024-05-01 / 13:46

وجدة .. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتفي بالعيد الأممي للعمال

2024-05-01 / 13:13

وجدة .. الإتحاد المغربي للشغل يحتفي بالعيد الأممي للعمال

2024-05-01 / 13:12

وجدة .. الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يحتفي بالعيد الأممي…

2024-05-01 / 13:11

بحضور نجوم عالميين ..طنجة تجذب عشاق موسيقى الجاز في…

2024-05-01 / 10:00

وجدة .. مولود جديد ينضاف للهيئة المغربية لحقوق الإنسان…

2024-04-30 / 23:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى