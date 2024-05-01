شنو بان ليكم فهاد التصريح: “زادو علينا في ثمن العلف غنزيدو على المواطن في ثمن أضحية العيد”

2024-05-01 / 13:46
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2024-05-01 / 13:46
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تعليق واحد

  1. تخليت عن شراء اضحية العيد منذ سنوات بسبب مثل هذه التصريحات وبعض الممارسات التي جعلته يحيد عن دوره الديني و طبقت منذ ذاك المقولة المشهورة خليه عندك يبعبع فاارحت نفسي واسترحت

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