طنجة.. حريق بمحل لبيع الأفرشة والأثاث المنزلية بسوق “كاسباراطا” يستنفر الوقاية المدنية
هبة بريس – مكتب طنجة
شب حريق صباح اليوم الأربعاء فاتح ماي، بمحل لبيع الأفرشة والأثاث المنزلية بسوق “كاسباراطا” مخلفا خسائر مادية كبيرة .
ووفق المعلومات التي استقتها “هبة بريس ” من عين المكان فإن الحريق اندلع بمحل للأثاث المنزلي يتواجد بالقرب من المنطقة المخصصة للملابس المستعملة “الجوطيا”، لأسباب مجهولة .
واستنفرت الحريق فرق الإطفاء التابعة للوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع اتساع نطاقه .
4 تعليقات
يجب أخذ الحيطة والحذر من الحريق..
يجب تجنب أسباب الحريق..
السلطات المحلية ستعمل على فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الحريق..
اللهم احفظنا من الحريق ..