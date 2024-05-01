طنجة.. حريق بمحل لبيع الأفرشة والأثاث المنزلية بسوق “كاسباراطا” يستنفر الوقاية المدنية

هبة بريس – مكتب طنجة

شب حريق صباح اليوم الأربعاء فاتح ماي، بمحل لبيع الأفرشة والأثاث المنزلية بسوق “كاسباراطا” مخلفا خسائر مادية كبيرة .

ووفق المعلومات التي استقتها “هبة بريس ” من عين المكان فإن الحريق اندلع بمحل للأثاث المنزلي يتواجد بالقرب من المنطقة المخصصة للملابس المستعملة “الجوطيا”، لأسباب مجهولة .

واستنفرت الحريق فرق الإطفاء التابعة للوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع اتساع نطاقه .