فاتح ماي.. الاتحاد المغربي للشغل يصف مخرجات “اتفاق أبريل” بـ”المقبولة”
هبة بريس – الرباط
وصف الاتحاد المغربي للشغل، مكاسب مخرجات الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة بـ“المقبولة والأولية”.
واعتبر الاتحافي بلاغ له، أن هذه المكاسب تشكل لبنة أخرى في صرح حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، مطالبا الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد، مع الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء.
وعبر الاتحاد عن رفضه لما سماه بـ”الثالوث الملعون”، والمتمثل في الرفع من سن التقاعد، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات.
وجدد الاتحاد رفضه لقرار الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات، مشيرا الى أنه سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
4 تعليقات
واش اتافقتو على تحسين دخل المتقاعدين؟
اذا ما كاين لا اتفاق لا والو
راه المتقاعدين هما اللي خاصهم يرتاحوا ماشي تلوحوهم إلى الشارع والمجتمع لا يرحم.
لعنة الله عليكم جميعا واحدا واحدا، تقتلون الميت وتمشون في جنازته.
آش غاديين تقولوا غدا قدام الله
اين هم المتقاعدون من هذا الحوار . لا أحد تكلم باسمهم . لكم آلله.
على كل المتقاعدين الهجرة الى الرباط والاعتصام به هم وزيجاتهم وابناءهم.ويجب ان تكون نقطة الاعتصام امام قبة البرلمان المغربي حتى تتم مراجعة الاجور المجمدة لسنوات لتتماشى مع متطلبات الحياة بشكل طبيعي واوتوماتيكي .