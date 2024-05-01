جو بايدن

البيت الأبيض: بايدن ارتكب 148 خطأ خلال تصريحات عامة عام 2024

2024-05-01 / 10:30
3

هبة بريس – وكالات

اضطر موظفو الاتصالات في البيت الأبيض إلى تصحيح التصريحات العامة للرئيس جو بايدن 148 مرة على الأقل منذ بداية عام 2024، حسبما تظهر مراجعة للنصوص الرسمية للبيت الأبيض.

ويصدر البيت الأبيض نصًا رسميًا في أي وقت يلقي فيه الرئيس خطابًا أو يتلقى أسئلة.

وأظهر تحليل لصحيفة “ديلي كولر” أن موظفي الاتصالات يقومون في كثير من الأحيان بتصحيح أو إضافة أو تغيير تصريحات بايدن الرسمية من أجل جعلها متوافقة مع سياسة البيت الأبيض الرسمية، أو في بعض الحالات، الواقع.

وفي عدة حالات، كان لا بد من تغيير التصريحات الرسمية لنقل العكس تماما لما قاله بايدن بالفعل.

ومن خلال 118 بيانًا وخطابًا ومحادثات مع الصحفيين في الفترة من 1 يناير إلى 24 أبريل، قام البيت الأبيض بتحديث نصه رسميًا مع تصحيحات لما قاله بايدن بصوت عالٍ 148 مرة على الأقل.

تتضمن بعض التعديلات تصحيحات لأسماء وتواريخ وألقاب المنظمات، والبعض الآخر يغير الأفعال ويعدل معنى بيان الرئيس بالكامل. الكلمات التي لم يقلها الرئيس الأميركي، ولكن كان يجب أن يقولها، وفقًا لموظفي البيت الأبيض، تمت إضافتها أيضًا إلى النصوص، بحسب ما ذكرت “ديلي كولر”.

2024-05-01 / 10:30
3

مقالات ذات صلة

مؤسسة أمريكية تختار المغرب لافتتاح مكتب افريقيا

2024-05-01 / 14:25

مقتل 5 في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان

2024-04-30 / 23:14

فرنسا.. احتجاج على مشاركة رياضيين إسرائيليين في أولمبياد باريس

2024-04-30 / 22:18

الصراع في الشرق الأوسط .. الأمين العام الأممي يجدد…

2024-04-30 / 20:48

الشيوخ الأمريكي”.. محتجون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة-

2024-04-30 / 18:23

حركتا “فتح” و”حماس” تؤكدان على ضرورة الوحدة وإنهاء الانقسام

2024-04-30 / 17:28

نتنياهو: سندخل رفح سواء كان هناك اتفاق لتبادل الأسرى…

2024-04-30 / 14:33

انتخاب خبير مغربي رئيس اللجنة العلمية للأمن السيبراني الأفريقي

2024-04-30 / 13:23

بريطانيا.. رجل يهاجم أشخاصا بـ”سيف” قرب محطة قطار

2024-04-30 / 11:03

فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية

2024-04-30 / 10:38

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى