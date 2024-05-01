فاس.. مدير الثانوية “المتحرش” بتلميذة يسلم نفسه للدرك الملكي

ع محياوي _ هبة بريس

قدم مدير ثانوية التقدم بعين الشقف بإقليم مولاي يعقوب بعد زوال يوم أمس الثلاثاء نفسه للدرك الملكي، بعدما وجهت له تهمة التحرش بتلميذة وهو يتحسس أجزاء من جسدها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والوتساب .

وحسب مصادر هبة بريس، فإن مدير الثانوية وبعدما ظل في حالة فرار منذ أن تفجرت فضيحة تحرشه بتلميذة بمكتبه وبحرم المؤسسة التعليمية، نهاية الأسبوع الماضي، قام اليوم بتسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي بعدما ضاق عليه الخناق.

وكان مقطع الفيديو وهو يتحرش بالتلميذة قد هز الرأي العام المحلي والوطني، ما دفع النيابة العامة المختصة لتحريك مسطرة المتابعة في حقه وإصدار مذكرة بحث وطنية .

وسبق للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم مولاي يعقوب، أن أعلنت عن توقيف المدير وتوقيف أجرته مباشرة بعدما وصل إلى علمها مقطع الفيديو.