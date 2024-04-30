فرنسا.. احتجاج على مشاركة رياضيين إسرائيليين في أولمبياد باريس

نظمت مجموعة من المناصرين لفلسطين تجمعًا في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجًا على مشاركة رياضيين إسرائيليين في أولمبياد باريس.

وتجمع المحتجون أمام مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، مرددين هتافات من قبيل: “الحرية لغزة، الحرية لفلسطين” و”قاطعوا إسرائيل” و”ماكرون شريك بالجريمة”.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لمشاركة رياضيين إسرائيليين في الألعاب الأولمبية المزمع تنظيمها في الفترة ما بين 26 يوليو و11 غشت القادمين بباريس.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات عليها عبارات: “لا أولمبياد لمرتكبي الإبادة الجماعية” و”ميدالية ذهبية بالإبادة الجماعية لإسرائيل”.