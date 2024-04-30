انهيار فنانة مصرية بعد فتوى عالم أزهر.. “زواجك باطل

انهارت الفنانة المصرية، ميار الببلاوي، وفقدت الوعي، خلال بث مباشر على حسابها الشخصي، وذلك بسبب تعليق أحد الدعاة على تصريحاتها عن طلاقها 11 مرة من زوجها.

وتسببت تصريحات الفنانة المصرية بحالة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما دعا أحد علماء الأزهر إلى التعليق على تصريحاتها التي قالت فيها: “اتطلقت من زوجي الأول 11 مرة بسبب رغبتي ولا أعترف بالمحلل لأنه حرام، دون الإفصاح عن آلية العودة”.

وانهارت الفنانة المصرية بالبكاء، حتى فقدان الوعي، خلال تعليقها على أحد علماء الأزهر، وهو الشيخ محمد أبوبكر، متهمة إياه بتشويه سمعتها، وأنها تعرضت لأزمة بسبب أحد الشيوخ، بعد عرض حلقتها في برنامج العرافة، للإعلامية بسمة وهبة، الذي عرض في رمضان الماضي لعام 2024، وأنه تسبب في دخول ابنها في حالة نفسية سيئة، ولا يستطيع التحرك وسط زملائه.